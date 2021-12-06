大盘上周连续反弹收周阳线，这根周线的收盘点位同五周均线产生背离，这个背离需要个修复，今日大盘及时回踩，就是修复大部分背离空间，其极限空间在3575点一带，大盘再回踩空间空间不大，向上总趋势不变。



创业板今日回调较为明显，但仍是短线性质，空间上踩到60天线附近 就会基本到位，后将运行更长时间的攀升周期。主板因金融和地产板块补涨带动，回调空间相对较小，市场仍是结构性行情特征不变。

盘口连续反弹积累获利盘和背离及时消化修复是常态走势，这是让行情走得更远的选择。操作上仍侧重结构性新成长主线机会，但适当注意下成长股短线分化，以关注补涨和新启动的热点机会为好。关注金融尤其是券商和地产板块明后天的表现，今日没有充分反映降准预期，后几天应有补涨要求，从而有助大盘上收失地。