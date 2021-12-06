加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：866,222,758
  • 关注人气：127,204
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

修复背离回踩后趋势不变

(2021-12-06 15:14:05)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        大盘上周连续反弹收周阳线，这根周线的收盘点位同五周均线产生背离，这个背离需要个修复，今日大盘及时回踩，就是修复大部分背离空间，其极限空间在3575点一带，大盘再回踩空间空间不大，向上总趋势不变。

      创业板今日回调较为明显，但仍是短线性质，空间上踩到60天线附近 就会基本到位，后将运行更长时间的攀升周期。主板因金融和地产板块补涨带动，回调空间相对较小，市场仍是结构性行情特征不变。

      盘口连续反弹积累获利盘和背离及时消化修复是常态走势，这是让行情走得更远的选择。操作上仍侧重结构性新成长主线机会，但适当注意下成长股短线分化，以关注补涨和新启动的热点机会为好。关注金融尤其是券商和地产板块明后天的表现，今日没有充分反映降准预期，后几天应有补涨要求，从而有助大盘上收失地。

      成长股回调带来更多的上车机会，投资者可优化组合借机调仓。明天大盘再踩一下，将现低吸机会。元宇宙大浪淘沙之后似有局部二次启动的意思，还有低吸更多新热点机会，不妨借机关注。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇年底前大盘有望步步高升
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有