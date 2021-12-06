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修复背离回踩后趋势不变…
年底前大盘有望步步高升…
短线有分化趋势仍不变…
开门红释放大盘转强信号…
上涨中继星操作策略不变…
大盘上周连续反弹收周阳线，这根周线的收盘点位同五周均线产生背离，这个背离需要个修复，今日大盘及时回踩，就是修复大部分背离空间，其极限空间在3575点一带，大盘再回踩空间空间不大，向上总趋势不变。
创业板今日回调较为明显，但仍是短线性质，空间上踩到60天线附近
就会基本到位，后将运行更长时间的攀升周期。主板因金融和地产板块补涨带动，回调空间相对较小，市场仍是结构性行情特征不变。
盘口连续反弹积累获利盘和背离及时消化修复是常态走势，这是让行情走得更远的选择。操作上仍侧重结构性新成长主线机会，但适当注意下成长股短线分化，以关注补涨和新启动的热点机会为好。关注金融尤其是券商和地产板块明后天的表现，今日没有充分反映降准预期，后几天应有补涨要求，从而有助大盘上收失地。
成长股回调带来更多的上车机会，投资者可优化组合借机调仓。明天大盘再踩一下，将现低吸机会。元宇宙大浪淘沙之后似有局部二次启动的意思，还有低吸更多新热点机会，不妨借机关注。
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