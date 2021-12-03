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年底前大盘有望步步高升

(2021-12-03 15:10:10)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       好事多磨。今年股市总体整理小步抬升为主，临近年底有结束整理向上拉升的信号，今日大盘成功收阳后，又到了谈“凤尾开花”的时候了。

      很多投资者可能想不明白，大盘折腾一年，在最后一个月才开始出现明确的主升信号，这是为何？其根本原因一是由行情结构性而非普涨所决定的；另一方面原因是市场自今年二月中旬开始一直进行风格切换，新主线的确立和老热点的估值回归都需要一个过程，整理而非通过杀跌来实现，这是市场走向成熟 的表现。

      即使到现在，A股总体仍是全世界投资洼地。虽然涨这么多了，但由于之前杀得太低，目前仍显得很便宜。这正是大盘为何能够在近期表现足够韧性的原因所在，同外围股市下跌不同，A股正在基本面和政策面支撑下独立走强了。技术上大盘主升有望持续到明年春节前后，且跨年度可期。做投资投资就是得这样，得有大格局，看得远才能赚大钱。

      大盘向上开花后，有望持续上攻，3731前高拿下属于必然。当然，重点仍是个股，对于板块的把握之前说得很多，目前仍不变。

      不出意外的话，这个月会很意思：大盘的周线、月线、年线和季线都会收红。

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