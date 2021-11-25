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整理蓄势后继续向上突破…
赚钱蜜月期要顺势而为…
继续从新策略持股待涨…
大盘短期强势难改
进攻平台已构筑成功…
经过连续四个交易日反弹后，今日大盘回踩修复背离整理为主，盘中回踩基本到位，技术上这种整理可以持结两三天，蓄势后将有望继续向上突破。
大盘今日调整板块主要有二：一是近期炒股过高的元宇宙板块，其调整主要消化短期获利盘，再加上消息面利空影响，这是正常的，只要大家及时向新热点调仓影响不大；二是强周期板块。之前给大家分析过，强周期板块会有阶段超跌反弹，但基本面决定不具备长期上涨大趋势，因此，反弹后回落是正常的。
受益新药和原料药相关利好的标的，今日表现较强。还有教育板块，这些都是补涨标的。储能板块有所分化，但随时会再度走强。这三大主线短期回调仍是上车机会。还有物联网等从新标的，仍是关注重点。其它补涨机会就不一一列举了，后市会逐步激活。
综上分析，大盘大趋势仍然完好，市场结构仍然没变，侧重新成长操作策略仍然有效。市场今日蓄势整理，消化获利盘和短线利空是好事。大盘因此上行会更稳健：周线红三兵
，无论周五大盘如何运行，下周都有更好预期。
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