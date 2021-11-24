很显然，大盘近期走势让很多坚持单纯价投的人很难适应。其实这很正常，因为市场还是那个市场，只不过是主题机会主导罢了。如果这一点想不明白，操作很肯定别扭。



成长主线主导，这不是单纯的概率炒作，其实这也是一种价值投资，是成长性的价值投资。把价值投资简单理解为炒白马，而不是考虑未来产生成长预期，这不是真正的价值 投资。价值投资找的是洼地，而不管它是白马还是黑马。

对于大盘趋势本博就不想说太多了，很显然是步步走强。对于板块机会，仍然不厌其烦的提示大家，目前仍是是成长主导。除了之前给大家提示的元宇宙外，近期提示的NMN尤其是跟新冠药相关的中间体标的大家要保持重点关注。今日盘口，这一板块出现明显的扫货信号，也可以原料药的角度选标的。还有储能（逆变器相关）、车联网（电子车牌是重点）等，这些板块出现大牛股的概率更大。

市场开始步入今年的阶段赚钱蜜月期了，20CM大长腿越来越多。操作上投资者应顺应大趋势，坚定从新主线顺势而为就是最好的选择。那种捂白马的价投，明年才有好机会，现在任何抱团白马的反弹，都有借机派发调仓的嫌疑。