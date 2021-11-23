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继续从新策略持股待涨…
大盘短期强势难改
进攻平台已构筑成功…
调仓换股关注周五能否走强…
大盘步入易涨难调阶段…
正如预期，今日大盘延续向上突破节奏。三连阳强势难改，虽连续反弹现短线背离，但这种技术背离有望边突破边修复。
大盘延步攀升结构构筑成功，成长板块主导不变，但今日盘中更多补涨热点开始出现。尤其是那些长期底部整理，基本面变好发生重大变化的标的，启动坚定成为盘中最强一族。元宇宙高位强势整理，有再次启动的意思，但这一板块不适合再追高，而近期反复提示的储能板块仍可关注，这一板块盘中已经开始启动了。NMN和医药中间体相关标的，也要继续重点关注，早点潜伏
不要等大涨再追或直接踏空。更多的热点不一一列举了，目前盘口机会遍地。
经过前期阶段回调，目前市场结构性风险较小，结构性机会则更多。优劣两极分化替代之前成长和杀估值
分化，说明市场整体处于调整末期和新一轮行情启动初期阶段，机会大于风险的阶段。
操作上应继续从间从优从补涨为主，选定成长新主线和新启动补涨龙头标的，持股待涨赚钱最从容。预计明日大盘仍有整理蓄势过程，后继续向上突破不变，且三交易日内大盘有望会越走越强。
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