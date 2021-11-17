今日两市涨停家数超一百三十多家，跌停非ST仅两家，而涨停家数中20CM大长腿超十家，结构性行情赚钱效应非常明显。



从上涨的板块来看，资金从垃圾股向补涨新热点加速信号出现，其中储能、NMN、新零售和教育等板块补涨要求更为强烈。ST板块等垃圾股加速补跌，是市场补跌风险释放末期的结果。现在不仅仅是成长股，包换前期的补跌板块也开始出现超跌反弹要求，市场很显然处于调整末期，并开始步入易涨难调阶段了。

大盘向上突破大趋势不变，成长主导不变，不仅如此，更多的不限于成长股也开始出现阶段机会，投资者应积极把握。不要对指数看得太重，更重要的是个股机会，尤其是交易性机会。

当前是本年度赚钱最容易的阶段，这一点很多投资者仍未转变过来，还盲目死守一些非主线标的，这样会影响收益的，应及时调仓优化组合，以让自己布局的标的以新主线为主，在赛道中获取更好收益。

服从大趋势并选对主线龙头才是上策略，在大方向明确后，不要整天一会多一会空来回瞎忽悠，从而影响自己和别人的操作。在股市投资，一定要以大概率为主导方向做确定性的东西，而不是来回摇摆，后者的思维主导结果只能成为韭菜。