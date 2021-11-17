加载中…
个人资料
用户1285707277
用户1285707277 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：866,061,457
  • 关注人气：127,203
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
用户1285707277的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大盘步入易涨难调阶段

(2021-11-17 15:19:12)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日两市涨停家数超一百三十多家，跌停非ST仅两家，而涨停家数中20CM大长腿超十家，结构性行情赚钱效应非常明显。

       从上涨的板块来看，资金从垃圾股向补涨新热点加速信号出现，其中储能、NMN、新零售和教育等板块补涨要求更为强烈。ST板块等垃圾股加速补跌，是市场补跌风险释放末期的结果。现在不仅仅是成长股，包换前期的补跌板块也开始出现超跌反弹要求，市场很显然处于调整末期，并开始步入易涨难调阶段了。

      大盘向上突破大趋势不变，成长主导不变，不仅如此，更多的不限于成长股也开始出现阶段机会，投资者应积极把握。不要对指数看得太重，更重要的是个股机会，尤其是交易性机会。

      当前是本年度赚钱最容易的阶段，这一点很多投资者仍未转变过来，还盲目死守一些非主线标的，这样会影响收益的，应及时调仓优化组合，以让自己布局的标的以新主线为主，在赛道中获取更好收益。

       服从大趋势并选对主线龙头才是上策略，在大方向明确后，不要整天一会多一会空来回瞎忽悠，从而影响自己和别人的操作。在股市投资，一定要以大概率为主导方向做确定性的东西，而不是来回摇摆，后者的思维主导结果只能成为韭菜。

      非常看好储能和NMN等新主线板块机会，就是应该这么明确。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇小回踩蓄势不改大趋势
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有