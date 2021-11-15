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市场开始激活更多新热点

(2021-11-15 15:14:28)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        今日大盘总体是上摸3550点后回落整理为主，两市共超百股涨停，跌停近三十家，最终大盘整理收十字实体阴线，成交量较上一次交易日略有放大。

      从盘口可以看出，元宇宙总仍然表现强势，但略有分化和疲态。而更多的新热点开始出现，诸如NMN、新零售等。调整的主要是前期炒作过高 的一些题材，强周期仍有局部调整但开始趋缓。这种盘面明确了之前反复强调的成长主导的结果，同时预示后大盘仍将不断激活更多热点持续走强。

      当前，除了之前说的从新成长板块外，以下板块有补涨机会：

      一是物联网，其车联网是重点之一；

      二是地产板块。

      三是大金融，其中券商仍然有补涨要求。

      四是受益注册制全面推出的主板低价优质股等。 

     北交所今日开市，很显对A股影响很有限。实际上即使是新三板的精选层全上市，对A股的影响也不会超过中国电信，因此，很多人因此担心主板调整出局的有踏空的风险。

      市场结构没变，我们的操作策略就不要变，继续围绕成长布局，20CM还会向你招手！

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