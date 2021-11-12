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下周大盘有望延续强势

(2021-11-12 15:10:04)
标签：

价值投资

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

十倍牛股

 分类： 实战交流

      大盘周三单针探底反转后，连续反弹逐步走强信号强化。今日大盘收阳，总体蓄势为主，上攻有所保留意在下周更好向上突破。超百股涨停，跌停仅两只，这样的市场属强势。

      今日大盘之所以没有走得更强，主要是金融板块主力资金主导蓄势，下周金融板块有望全面发力。地产板块今日回调后下周还有补涨要求。元宇宙板块今日有些走弱，但目前趋势仍未变，是阶段回调还是继续上攻有待下周确认。已经参与的投资者依据趋势交易的原则，只要上升通道完好，就继续持有；通道破掉了再及时调仓换股即可。可考虑向券商和新启动成长热点切换。

      大盘下周周线有望收盘在60天线之上，如期收复意味市场重归强势，这同上述预期相符。车联网板块今日全面发力，还有新兴产业相关的新热点和新奇消费板块启动，这些板块值得关注，可能于投资标的。

      当前市场最赚钱的逻辑仍是成长主导+低估补涨，结构风险仍来自杀估值 和非政策受益标的回调，前者会越来越强布局成本将越来越高，后者则会继续走弱，不可避免。

      大盘收复3600点指日可待！

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