昨日单针探底，今日如期长阳反转，这都是正常技术走势。



今日大盘小幅低开后持续高走，主导走强的除了之前反弹强调的从新为主的板块诸如元宇宙等外，补涨板块金融和地产也开始整体走强了。大金融板块走强是预期之内，地产是受益短期利好且超跌反弹。两市超百股涨停，20CM大长腿超十家，跌停不到十家，赚钱效应非常明显。只要投资者侧重成长主线和政策受益逻辑并服从趋势，赚钱不难。

大盘收阳且收盘在3518点之前，应视有效突破和反转，之后连续走强向上突破概率大，连阳上行概率较大。对于上方3550点一带的压力，不用看得太重，对于目前的强反转的大盘来说，这一带压力突破不难。金融板块整体持续走强和地产板块阶段表现，都能够推动大盘轻构实现突破。

虽然地产板块也开始走强了，但仍是阶段性质，目前的中长线的重点标的仍非成长新热点莫属，其次是非银金融，再次是低价优质补涨标的，未来受益注册制全面推出预期。等北交所开市热闹几天后，主板的汴册受益标的就有望全面启动，对于之前错过元宇宙和“双新”赚钱机会的朋友来说，不妨向这个方向布局。对于强周期和白马补跌股，即使是阶段反弹短线仍看不到中长线价值 ，仍需等待。