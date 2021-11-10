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静待漂亮诱空反转后主攻

(2021-11-10 15:09:28)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       目前市场结构很清晰，总体呈现两极分化格局，结构性行情越来越明显。之前给大家反复强调的新成长+新消费组合，正是最强的主线。而券商板块乃至大金融，也具备整体再走强的条件了。与此同时，强周期和抱团杀估值仍在进行，对于这些板块，投资者短线不要抱有太大希望。其中白马的价投时点应该是明年年初三月前后应该会出后好机，而对于强周期板块，未来调整遥遥无期。

      今日大盘走出漂亮的日内V转结构，先下探至3450点后再上收，最终收出长下影线，虽未收盘在3500点更理想走势，但已经很难得了。这种”金针探底“形态，通常是都是大盘要强反转的强烈信号。

      从盘口可以看出，元宇宙等老热点继续逞强，但诸如免疫治疗等受益政策利好激活，市场成长主导的结构性机会更多了。投资者继续以捕捉”双新“策略为主，回避强调和杀估值策略仍然有效。对于很多垃圾股和滞涨股就不用理会了，没有必要去浪费时间，重点只有成长+优值 +政策受益。除此之外，仍提醒大家关注受益注册制的补涨机会，主要是在主板，尤其是券商更直接受益。
      地产板块二次走强，年底前受益利好会有阶段表现机会，补涨性质，但长线投资价值 不大，真正的大机会非新成长和新消费不可。

      静待漂亮诱空反转后静待主攻走势展开，顺势而理性。

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