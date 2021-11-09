很显然近期市场运行符合之前预期，总体来看指数挖坑后逐步企稳，虽未表现太强，但以“双新”为代表的板块结构性行情明显，而提示回避的强周期和抱团杀估值板块正是结构风险释放为主。投资者如能理性坚持应对结构性行情策略，选对主线回避补跌，应会有理想的收益。



今日大盘整理收星，且是阳星应是“启明星”性质，后市大概率企稳反转。创业板今日开始出现要加速上行信号，这一指数率先确立单边慢年上行节奏，这是一个积极信号。深成指也有雏形，主板应该后市会也会走这样的结果，其中主板大金融和受益注册制全面实施预期是主导力量，投资者应考虑操作逻辑。

创业板之所以这么强，且后市会率先创新高，主要还是前期给大家分析的是成长主导的结果，这同以往价投抱团主导是有明显区别的。成长主导还会延续且目前仍处于热点扩散初期，主升浪交易性机会仍很多，投资者可考虑继续捕捉。