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现诱空阴原操作策略不变

(2021-11-05 15:17:23)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       周五大盘再度回调，稍放量且破掉年线，似有破位之嫌，实则今日阴线应是诱空。大盘之所以调整，技术上再确认年线一带支持是主因，其次是强周期板块反抽后继续调整的结果。即使如此，今日两市仍有超六十只个股涨停，分化也较为明显，跌透三十家。

       从盘口可以看出，上涨仍是以元宇宙以及扩散热点 云游戏等”双新“板块为主，符合之前预期。虽然元宇宙板块今日上涨稍显疲态，下周会有短调回踩要求，但这一板块仍有上涨空间，行情没完好。因此，大盘虽然收阴，但侧重”双新“捕捉结构机会回避强周补跌、抱团补跌和垃圾股的策略仍然有效。

      关注周末消息面变化，主板块低位低位优质基本面发生本质转好变化的板块，交易性机会开始显现。无论是补涨逻辑还是全面注册制推行，都会带来阶段机会。据消息面北交所在15日开市，开市初期会有阶段机会，但新三板同主板和创业科创板不同，风险更大，应考虑波段一波步不再参与为好。北交所开市，对主板影响有限。

      通常诱空阴后会出反转结构，是否会再诱空一两天有待确认，但无论如此，最后加速释放强周补跌后反转属于合理预期：新主线强者恒强和补跌到位后超跌反弹都会带来阶段强反弹。

     元宇宙板块不可再追高，新多主线将会在下周出现，在回踩之时适时介入，是理性选择。

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