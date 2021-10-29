在股市里投资，不能大盘一有小调就喊风险杀跌创新低，一反弹就谈机会抄底创新高，这种左右摇摆是标准的散户思维很难赚钱，而应该坚持大趋势，对阶段回调合理定性，对机会和风险要分清，有效回避风险捕捉机会，这是应对当前结构性行情的正确思路。



很显然今天盘面明确了一切，市场上涨最强的正是”新新“一族，尤其是近期反复提示的大家的元宇宙的新奇消费板块表现更强，医美板块也甘落后。而调整的仍是强周期、白马补跌，传统消费板块估值回规，再就是垃圾股。对于垃圾股，实际就是不碰，而阶段成长主导还是价投白马主导才是确定策略的关键。

今日两市超百股涨停，新多主线全面发力，且有望在十一月全面逞强继续主导行情。创业板指数出现明显的长阳包容形态，以其为代表的新兴科技和新消费必然是当前赚钱的主阵地不断得到化。强周期和抱团板块将绵绵调整无期。

从成交量来看，今日阳线似乎仍是超跌反弹性质，实际反转概率大。因为新兴科技和新消费板块以中小盘为主，不是权重发力，这些成交量已经很理想了。操作上在3500点一带后市如有回踩，继续向”双新“切换仍是不二选择。这一点之前反复强调，现有仍有必要提示大家把握住新多主线方向。