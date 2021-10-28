在股市里投资，要让自己布局的股票处于主线之中，并适时进行优化组合，让自己的投资组合一直处于上涨的“赛道”之中。这虽然很难，但就得这么做，只有这样才能长久获得理想收益。



近期市场调整，很显然是阶段性的。新股的破发，一方面是市场低迷的信号；另一方面恰好是注册制成功的标的。优质的成长标的强者恒强，垃圾股弱者更弱将会更加明显，近期盘口这一点表现很清晰。调整做空动能主要有二：一是强周期板块；另一个是高价高位抱团白马补跌。这两大类相关标的调整，不是坏事，是良性的是好事。煤炭、钢铁和有色这些强周期板块走强，正是阶段性的，无论行业基本面还是政策面都决定其不具备中长期走强的条件，越早调整越好。而医药和白酒等传统消费白马因前期炒股过高过度偏离基本面，价值投资标的成长“价格投机”标的，最终回归基本面同业绩增长匹配也是良性的。这两大板块只要投资者不去盲目追高，想当然相信所谓的“价投"实则投机策略的影响，及时转到补涨新主线标的，近期调整跟你关系不大。

不 仅影响不大，而且可能从容的关注市场产生的结构性机会。新兴产业、科技新启动标的、新材料、新能源和新消费等等不一列举补跌板块，反而能够获取较好的收益。近期的短调，是投资者调仓换股的好机会。借机从补跌的强周期等板块及时向新主线板块切换，既回避的调整结构风险，又可以捕捉低成本上车新主线的机会，这种策略当然是合理的。对此，投资者会说不是那么容易，不如空仓，实际上这种说法仍是传统操作策略影响，仍未适应结构市。