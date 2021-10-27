加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：865,893,953
  • 关注人气：127,206
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

资金将加速向双新板块切换

(2021-10-27 15:14:46)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        今日大盘继续回跌，盘中踩到60天线，收中阴量能有所放大。两市涨跌停家数差不多五十只左右，分化较为明显，市场相对弱势。

      从盘口可以明显看出，做空动能正是之前反复提示回避的强周期板块和白马补跌，这些板块还有进一步补跌压力，实现估值 回归。之前提醒大家回避白马补跌，实际是同今天下跌格力电器一样，都是存在业绩天花板或下滑带来的杀跌风险。这些风险的释放不是短期的，应中长期保持回避直到真正跌出价值且新一轮业绩增长周期来到。强周期板块更是如此，阶段涨价的效应不会持久，继续回避不可避免。

      市场结构性风险和机会同在，在释放风险同时，结构性机会仍可以理性捕捉。目前来看，之前提示大家关注的科技成长+消费+券商组合仍是合理选择。科技成长中的新启动热点和新奇消费板块，诸如新能源、储能、物联网、5G、碳中和、元宇宙等等不一一列举的"双新“板块，仍是关注重点。近日短调后，资金有望加速从强周期和白马杀估值 板块向“双新”板块切入。

      保险资金投资能力很强，之前减持茅台等白马、减持地产和银行，同时加仓新能源等新兴产业板块，是值得投资者参考的。真正是价值投资绝不是简单的抱团白马，而是捕捉投资洼地。当前市场的投资洼地很显然不是强周期和白马，而是新兴产业、新消费和受益政策的新热点机会，补涨和利空出尽基本面发生本质改变的符合“低位、低估、超跌和高成长”的板块，才是真正的价值投资机会当前重点目标所在。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇新消费成渐成赚钱新主线
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有