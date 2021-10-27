今日大盘继续回跌，盘中踩到60天线，收中阴量能有所放大。两市涨跌停家数差不多五十只左右，分化较为明显，市场相对弱势。



从盘口可以明显看出，做空动能正是之前反复提示回避的强周期板块和白马补跌，这些板块还有进一步补跌压力，实现估值 回归。之前提醒大家回避白马补跌，实际是同今天下跌格力电器一样，都是存在业绩天花板或下滑带来的杀跌风险。这些风险的释放不是短期的，应中长期保持回避直到真正跌出价值且新一轮业绩增长周期来到。强周期板块更是如此，阶段涨价的效应不会持久，继续回避不可避免。

市场结构性风险和机会同在，在释放风险同时，结构性机会仍可以理性捕捉。目前来看，之前提示大家关注的科技成长+消费+券商组合仍是合理选择。科技成长中的新启动热点和新奇消费板块，诸如新能源、储能、物联网、5G、碳中和、元宇宙等等不一一列举的"双新“板块，仍是关注重点。近日短调后，资金有望加速从强周期和白马杀估值 板块向“双新”板块切入。