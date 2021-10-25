其实股市机会时时存在，风险也时时随随。但每个阶段主流板块是不同的，走强的主线标的也不同，只有跟上市场节奏和主流板块，并坚持中长线价值投资策略，才能长久稳健获利。



今年股市大方向总体向上慢牛运行，但总体呈现波段性特征。经过前期阶段回调后，大盘释放做空动能并产生新的机会。近期大盘走势符合预期，开始走平抬高，并酝酿转强向阶段新主升切换。在回踩两天后今日大盘成功收出反转长阳，且主力控盘信号重新出现，这是市场结束阶段回调开始整体转强的信号，本年度新一波阶段赚钱的机会又出现了。

在这个阶段，最大的机会仍将是之前给大家提示的交易性机会，也就是新主线的主升浪个股，尤其以科创和中小创中的龙头股为重点，只要稍加分析，捕捉连续大涨的主升标的不难。今日盘口已经出现这个信号，资金向补涨板块加速切入坚定，这是年底前赚钱的重点目标：低位低价低估和高成长板块补涨标的。