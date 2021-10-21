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大盘逐步走强条件已经具备…
静待蓄势整理后向上突破…
大盘转强后持续反弹可期…
白酒调整不改新主升启动…
量能不足制约反弹力度…
大盘三连阳，虽然是小阳，但量能开始温和放大，且今日上摸30天线，技术上已经具备突破3615点整体转强的条件。
大盘一旦突破，就有望步入较长时间周期的攀升阶段，在这个阶段，指数主导板块已经明确，那就是大金融。个股赚钱机会仍以新成长+新消费+券商不变，这是近期反复强调的观点。强周期板块超跌反弹不具备中长线参与价值
不要盲目追涨以免高位站岗，目前操作的一个必须坚持的原则是只找底部新启动的补涨机会，这样的机会最大也最安全，理性布局价值投资角度参与，成功率会相对较高。
市场行情将步入赚钱蜜月期，虽然目前总体仍是小步上行，但热点会越越多，大盘也会越来越强。节前大盘砸的坑将会很快填平，这一点同年底前创新高一样，不用怀疑。
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