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静待蓄势整理后向上突破

(2021-10-20 15:09:24)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       受突发利空影响，今日煤炭板块整体杀跌，给市场造成一定压力，但大盘全天维持整理，最终仅小调收十字性，似弱实强。其实，对于包括煤炭在内强周期，即使是没有调控利空，也应该回避，之前已经反复提示回避强周期板块，只要大家不去盲目追涨这一类短期上涨过度的标的，今日回调跟你没有关系。

      市场结构性行情仍延续，赚钱效应还是不错的。除了强周期板块外，市场虽有观望但整体蓄势整理后转强明确。周五前关注大盘能否有效突破3615点一带，综合目前基本面 来看，大盘向上突破应无问题。如能有效突破，大盘将重归上涨节奏，赚钱热点将明显增多。

      大盘已经阶段调整六周了，无论从哪个角度来讲，阶段反弹力度都不会太小。当然，市场运行仍将以慢牛节奏为主，这样的市场才会走得更长久，赚钱机会就更多。

      由基本面和政策面决的一个大慢牛市场，对方方面面来说是一个多赢的结果。以股市为代表的资本市场形成长期良好预期和赚钱效应，对于目前中国经济来说，无论从哪个角度来讲，都是战略性的，这正是中长期大慢牛运行的决定性因素，这个因素短期难以改变。

      价值白马和转型受益的新科技新消费等新兴成长主线，仍是当前的未来赚钱的主阵地所在，应保持长期关注。强周期板块，如果之前仍还迷恋，现在到了下决心调仓换股的时候了。

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