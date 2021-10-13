今日大盘走出探底回升走势，属于修复背离完成后的正常走势。今日反弹后，大盘还有再回踩要求，最终明确的低点就是新阶段的起点，向上填坑主升不变。



行情仍是结构性的。今日两市涨停家数略多于跌停，赚钱热点开始温和增加。盘中的赚钱组合正是近期反复强调的新成长+消费+券商组合，尤其是新消费板块，主流资金流入坚定。券商板块虽属于组合，但相对较弱，后市会有补涨要求。盘中的风险正是强周期板块，对于强周期相应标的，投资者应保持中长期回避为好，继续向新成长科技板块切换。中小板、创业板和科创板中的龙头主线标的应重点关注，其调整较为充分的次新股近期明显资金加速流入，中长线价值 显现。消费板块中的白酒虽然反弹，但应是阶段性的，不具备持续上涨的条件，应逢高兑现换股为好。、

上述的组合仍是目前最赚钱组合，对于主线标的应基于中长线逢低布局为主，不要因短调轻易出，这同是高位逢调派发并不矛盾，都是合理策略。