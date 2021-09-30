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成长主导节后行情值得期待

(2021-09-30 15:05:35)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日是节前最后一个交易日，大盘高开震荡稳步攀升为主，最终收出中阳，量能较上一交易萎缩。两市共百股涨停，跌停没有，属超跌反弹结构性行情。

      节前市场回踩挖坑是明确的，节后向上填坑也是值 得期待的。从节前几个交易日来看，市场重归成长主导信号明显。节后大盘有望在成长主导下，重现新成长+消费+券商赚钱组合。之所以如此，是因为节前对于强周期和“三高”标的调整较为到位，资金节后有望将加速向成长主线切入。

       虽然九月市场先扬后抑，但月线成功收红且是倒T，这样的话十月开门红和红十月概率较大，连涨五个月的预期不变，是市场大周期和基本面所决定的。

       从连续四个月月线来看，市场量能稳步放大，这是资金持续入场的结果。十月会继续放量上攻，赚钱机会将明显增多。很多投资者对慢牛有视觉疲劳，其实结构性行情慢牛持续时间会超过大多数人想象。风险及时释放，机会轮动出现，这样的市场运行自然长久。

      安心过节吧，不管外围如何，手持成长主线节后红包连连可期。

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