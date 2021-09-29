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挖坑临近年线超跌明显…
黄金坑节后有望快速填平…
先抑后扬分清机会和风险…
下周大盘望持续上收失地…
新轮上涨有望持续五个月…
昨天缩量反弹后，今日再度放量下杀，盘中一度临近3500点一带，后弱反弹缓落收盘，最终收带下影线光头阴。两市共百家跌停，涨停仅二十来家，市场分化较为明显。节前资金落袋为安观望情绪浓厚，市场相对较弱，但回调仍是挖坑性质。
技术上大盘已经临近年线一带，从空间上来看超跌明显，节前向上填坑预期不变。明日是节前最后一个交易日，预计探低回升整理为主。从盘口来看，新能源和物联网等板块仍有资金流入，节后应会有较好表现。强周期和“三高”尤其明显头部破位的标的，应继续回避。以稀土板块为例，自提示回避后连续调整，反弹诱多继续下杀形态基本确立，短线仍要回避。消费板块仍是阶段性机会，节前博反弹节后及时兑现就可以了，之后等新主线确立再介入为好。
白马阶段反弹较为明显，从A50形态来看，反转结构基本确立，这意味着目前市场主力释放题材炒作和高估高价做空动能，但向下空间有限，静待节后收复失地即可。
大盘形态有些变坏，对于阶段风险要注意回避，操作上应适当保持谨慎。明天是最后一个交易日，只观望不操作较为理性，胆大的可博反弹。
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