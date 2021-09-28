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黄金坑节后有望快速填平…
先抑后扬分清机会和风险…
下周大盘望持续上收失地…
新轮上涨有望持续五个月…
包孕结构预示大盘要向上填坑…
A股近期回调，属于标准修复背离性质无疑。在双节时段如此运行，其实质就是主导资金调仓换股的结果，但成长主线没变，只是加速从之前涨幅过高的标的向补涨新主线切换罢了。
大盘挖出了黄金坑，节前最后两个交易日有望稳步反弹，但更强的走势应该在节后，大盘有望快速填平节前调整空间，这是由随后主升浪所决定的。市场做空动能在近期宣泄充分，且该调整的板块基本上都轮动调整了一波段，节后市场在新兴成长主线带动下持续走强可期。
仍然维持市场运行五个月上涨周期的预期不变，且因近期确认支撑性质的挖坑走势出现更加确定了。当前中小盘尤其是创业板的优质标的，符合产业受益方向的，诸如新能源、碳中和、储能、5G、物联网等板块，其中仍处于底部新启动的补涨机会，仍是赚钱的主战场。
虽然长假来临，今年十一长假仍应考虑持股成长主线标的过节。目前来看，新兴产业+消费+券商组合为理想配置。
别把行情做的太小了，虽然是结构性行情，但赚钱机会多多。通常来讲，在向上趋势明确的前提下，凡是经过abc确认过程后行情都不会太小。是否如此，节后将一目了然。
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