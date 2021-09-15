加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：865,549,913
  • 关注人气：127,214
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大盘随时收复失地继续上行

(2021-09-15 15:09:23)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日大盘走势很好判断，仍是修复周线背离过程，且主导资金控盘精准，盘中辖明低点后上收，最终收盘在3656点之上，技术上属于背离修复基本到位了。这样，后市即使再有下探，空间也会很有限了。对于投资者来说，应做好大盘完成背离修复后随时收复失地重归升势的准备。

      两市今日有超百股涨停，跌停不到十家，这进一步明确了回调修复背离而非趋势改变的性质。成长主导的结构性行情延续，且贯穿整个牛市，这一点投资者要明确不要总期望普涨赚钱。

      成长尤其是政策受益的新兴产业，资金持续追捧，热点此起彼伏。而做空的动能仍来看抱团杀估值 ，但也是调整末期性质，这正是市场难有大调的原因所在。因此，操作上只要跟上中小成长主线这一反复强调的要点，就会在这一轮行情中容易获取良好收益。

      昨日继续关注3656点的争夺，如果盘确认支撑有效，大盘就会不再调后快速收复失地不难：破掉了会继续低位整理，晚几天再向上突破为合理预期。总体来讲，无论短线如何变化，大趋势向上突破创新高不会改变。

       不要用老眼光看待中石油的上涨，这不是为了出货，而是补涨。市场结构不一样了，主导的主流资金运作模式也不一样了，以前割韭菜模式不会重演，现在的市场越来越成熟 了。只要个股有价值 ，指数并不那么重要了。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇修复背离后拉升创新高
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有