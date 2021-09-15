今日大盘走势很好判断，仍是修复周线背离过程，且主导资金控盘精准，盘中辖明低点后上收，最终收盘在3656点之上，技术上属于背离修复基本到位了。这样，后市即使再有下探，空间也会很有限了。对于投资者来说，应做好大盘完成背离修复后随时收复失地重归升势的准备。



两市今日有超百股涨停，跌停不到十家，这进一步明确了回调修复背离而非趋势改变的性质。成长主导的结构性行情延续，且贯穿整个牛市，这一点投资者要明确不要总期望普涨赚钱。

成长尤其是政策受益的新兴产业，资金持续追捧，热点此起彼伏。而做空的动能仍来看抱团杀估值 ，但也是调整末期性质，这正是市场难有大调的原因所在。因此，操作上只要跟上中小成长主线这一反复强调的要点，就会在这一轮行情中容易获取良好收益。

昨日继续关注3656点的争夺，如果盘确认支撑有效，大盘就会不再调后快速收复失地不难：破掉了会继续低位整理，晚几天再向上突破为合理预期。总体来讲，无论短线如何变化，大趋势向上突破创新高不会改变。