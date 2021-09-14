大盘今日回调收阴，盘中踩到3656点一带整理收盘，全天成交量较前一交易日略有萎缩。两市超八十只个股涨停，跌停十家，结构行情延续。



昨天已经给投资者进行了分析，认为大盘连续反弹产生背离需要修复，修复的模式有直接回踩、整理和直接拉升等选择，从今日走势来看，市场选择了直接下踩。今日阴线就是标准的修复背离性质，这种回调不但不会改变大趋势，反而有利于行情向纵深发展。从空间上来看，大盘极限修复目标位在3600点一带，但实际走势完全回踩这一带完成全部背离修复概率不大。今日低点3656点是重要参考位，如明后天不破或象征性破掉收复，大盘就会结束回踩重归升势了。

通常连阳之后快速下蹲修复背离的结果是为新一轮更长久的上扬进行必要技术准备，投资者应利用回调向新主线调仓换股，后等待大盘完成背离修复后连续走强，因市场选择最快的修复模式，后拉升过前高的概率较大，不会再选择整理模式。

大盘回踩空间有限，明日关注3600-3656点一带支撑，如直接高开在3656点之上，市场回档后收复失地反转可能性较大；破掉这一点位探明低点后也会先抑后扬，创新高随后就会实现。

强周期板块整 体调整，操作上应波段调仓换股为好。今日走强的新主线，逢调可继续关注，包括鸿蒙概念、元宇宙、新能源、新材料以及专精特新等标的即可。