本周大盘会有技术性回踩，但反弹趋势不变。不仅如此，今日大盘平开高走，直接收复上周五全天部失地，虽然短线拉升有些过急，但明确回踩空间有限。操作上投资者短线不要盲目追高，借回踩继续向主线标的切换即可。



两市今日共超有百股涨停，跌停十来家，市场板块轮动有序，慢牛攀升格局进一步确立。经过必要回踩后，大盘有望突破3731点再创年内新高点，后4000点拿下也几成定局。市场走单边结构不变，年底前是赚钱的蜜月期，整体来看两市无大的结构风险而有更多的结构性机会。

中小成长主导不变，科技板块今日走势进一步明确这一点。与此同时，新能源电力、新疆板块、新启动补涨标的不一一列举了，投资者可从容把握赚钱机会。白马股核心资产板块上涨仍是阶段反弹性质，不是大趋势的改变，不可盲目重仓参与。价值 投资的标的，只有真正跌透了才最有价值。