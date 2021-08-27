昨天长阴之后，今日大盘在3500点一带获支撑反弹收阳，量能较上一交易日萎缩，收盘在60天线附近 ，两市近百只涨停，跌停三十多家，市场仍有分化但较昨天明显减弱。从盘口来看，有新主线热点出现，有效对冲掉局部分化做空压力。



大盘周阳线收反转长阳，技术上有利于后市转强。今日收阳，一方面明确昨天分析回调是修复背离隐忧性质，不会重现去年三月杀跌走势；另一方面也明确，目前大盘调整的阶段性质，月末回调是挖坑无疑，且有望迎红九月走势出现。

无论从哪个角度来讲，九月大盘都有望收红，区别就是直接上攻还是先调后攻动了。九月收红后，年底前都是主升阶段，市场收敛走平抬高底部后走单边慢牛几成定局。

赚钱主线仍以中小成长不变，但后市再杀一波段估值，核心资产也将出现中长线配置的价值 了，这正是年底前市场走单边的原因所在：成长主导，价值补涨，双轮驱动的结果，交易性赚钱机会将明显增多，市场形成做多合力慢牛上行可期。