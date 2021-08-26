大盘连续反弹后产生背离，今日及时回调，这是市场自身技术要求。这种回调不但不是坏事，反而是好事，正是之前给大家分析的还缺一波杀估值过程的实现。



对于今日调整，从结构上来看，跟大盘去年三月前后走势相似。因此，很多投资者担心市场会重现。对于这一点，个人认为不会。一方面去年那一波调整是有实质利空，目前市场没有那种利空影响。另一方面是因为权重蓝筹尤其金融板块目前处于调整末期，同当初处于高位是不同的。市场环境当前同去年三月有本质不同，大盘再现非理性恐慌杀跌概率不大。大概率是消除昨天盘中 分析的隐忧性质，即必要技术回踩过程。这种回踩到位后，市场将现难得的阶段机会。之后技术止跌走平构筑新攀升通道是合理演变。

明日关注3500点一带的支撑，如支撑有效，大盘会围绕上下整理走平；有效击穿则会再探底，但仍是运行缓落构筑大级别背离性质。从目前形态来看，击穿概率较大，因此，投资者短期要适当注意防范类似医药和白酒这种抱团诱多后杀跌品种，这些风险品种之前都及时给大家提示回避了。与此同时，仍然坚持中长成长结构行情策略不变，对于这种有效的中长期策略，要保持耐心坚持，不要有审美疲劳从而受短线波动影响错误操作。