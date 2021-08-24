大盘今日延续反弹，且仍是强反弹，盘中收复3500点后冲高强势整理，量能有效放大，两市共近百只个股涨停，跌停不到十家，中小成长仍是赚钱主战场。



经过连续反弹，大盘形态修复不错，目前来看有延续反弹的要求，但大盘临近下降通道上轨，能否有效突破还有待进一步确认。从时间周期来看，大盘有望在三交易日内明确是实质突破还是诱多。从今天量能来看，诱多概率较小，但投资者要多一个心眼防范诱多后再杀跌走势出现。无论从哪个角度来讲，大盘后市还缺一波杀估值的过程。

当然，只要大家仍按之前反复提示的侧重中小成长结构机会策略，无论指数如何运行，均影响不大。目前最大的机会仍是交易性的，即捕捉主升浪刚启动的标的，就很可能拿到连续拉升牛股。白酒板块今日反弹，但诱多概率较大。券商板块整体转强信号进一步明确，后市主导大盘反转非大金融不可。

阶段调整后无论是直接反转还是诱多后再杀跌，均不影响大盘中期向上大趋势，只不过后者洗得更狠，行更大罢了。