加好友
发纸条
写留言
加关注
三日明确真突破还是诱多…
强反弹能否反转需确认…
静待大盘散户状态结束…
五交易日内会有强反弹…
大金融走强有决定性意义…
大盘今日延续反弹，且仍是强反弹，盘中收复3500点后冲高强势整理，量能有效放大，两市共近百只个股涨停，跌停不到十家，中小成长仍是赚钱主战场。
经过连续反弹，大盘形态修复不错，目前来看有延续反弹的要求，但大盘临近下降通道上轨，能否有效突破还有待进一步确认。从时间周期来看，大盘有望在三交易日内明确是实质突破还是诱多。从今天量能来看，诱多概率较小，但投资者要多一个心眼防范诱多后再杀跌走势出现。无论从哪个角度来讲，大盘后市还缺一波杀估值的过程。
当然，只要大家仍按之前反复提示的侧重中小成长结构机会策略，无论指数如何运行，均影响不大。目前最大的机会仍是交易性的，即捕捉主升浪刚启动的标的，就很可能拿到连续拉升牛股。白酒板块今日反弹，但诱多概率较大。券商板块整体转强信号进一步明确，后市主导大盘反转非大金融不可。
阶段调整后无论是直接反转还是诱多后再杀跌，均不影响大盘中期向上大趋势，只不过后者洗得更狠，行更大罢了。
继续看好新能源储能和5G物联网等新兴产业中长线机会，且远不限于此。
喜欢
0
赠金笔
登录名： 密码： 找回密码 注册 记住登录状态
昵 称：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。
新浪BLOG意见反馈留言板 电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有