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周五操作注意两个问题…
近期上涨有一个明显特征…
填平黄金坑释放何种信号…
短线还有反复重归主升可期…
回踩带来更多结构性机会…
周五大盘全天整理为主，收星，量能稍萎缩，两市涨停家数近百只，跌停不到十家，结构性行情延续。
从盘口来看，大盘今日走势稍弱，主要是临近上方压力区和短线分化稍加大的结果。目前大盘反弹趋势仍不变，但周五操作要注意两个问题：
一是看大盘能否有效放量突破60天线，如有效突破，反弹变反转确立。但不能突破，则要做好大盘再回调的准备，3500点一带支撑能否击穿：不破仍将反寻，破掉则会二次探底。
二是要防范抱团和“高估、高位和高价”板块再度回调的准备。今日盘口可以看出，抱团白马整体转弱信号显现。
操作上在防范上述风险前提下，原侧重新成长不理会指数捕捉结构性机会仍然有效。从近期盘口可以看出，自今年二月末开始转向中小成长主线是最正确的策略，这个策略目前仍然有效。
大盘再有回踩仍是杀估值和阶段性质为主，不必中长期向上大趋势，且短调结束后重归升势更加确定了：区别是周五直接反转还是再下杀后再反转。
不管如何，目前市场仍是赚钱黄金期，捕捉20CM涨停不难。继续看好储能和物联网板块中长线成长机会。
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