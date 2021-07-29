加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：864,914,247
  • 关注人气：127,207
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

五因素共振大盘超跌反弹

(2021-07-29 14:27:13)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       大盘近期破位跌，昨天收出“单针探底”信号后，今日高开回落整理蓄势再持续上攻，临近尾盘回落上收整理，最终收出带十字K线，两市涨停超200家，跌停仅两 家，成交量较上一次交易日继续萎缩。

      今日大盘反弹，应系出下因素共同作用的结果：

      一是官媒关键节点出后，力挺股市，投资者信心回复，包括外资金等近期出逃资金回流的结果。

      二是美联储维持低利率利空出尽。

      三是市场风格加速切换的结果，中小成长尤其是科技板块主线地位得到强化，资金从杀估值 标的加速切入成长股。从盘口可以看出，表现最强的板块主要集中在高端制造、新材料、碳中和、储能、新能源和高贝塔等板块，符合预期。

      四是大盘技术超跌后报复性反弹的结果，属于B反弹性质。

      五是股市阶段调整 的性质所决定的，调整是短线性质，属于对突发利空过度反应的非理性杀跌性质，中长期趋势不变，市场中长线上涨逻辑不变，大趋势不变，短调引发场外增量资金入场的结果。

      大盘今日反弹后，技术上还会有再回杀确认支撑有效性的要求。反弹理论上应该在3500点之下结束，再回踩探明低点后再构筑反转结构，收复3500点才是阶段调整结束的信号。目前，不可因反弹过度乐观盲目追涨，以防二次探底杀跌。

      操作上继续向中小成长主线切换，这是近期反复强调的观点，这一主线在调整中影响较小，且强者恒强得到难证。与此同时，仍有杀然值 要求的抱团标的，反弹后仍要回避，这一板块原预期调整目标和时间周期均不够，后市还有补跌要求。

      没有布局成长主线的投资者，借反弹调仓换股正当其时。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇静待大盘探明阶段低点
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有