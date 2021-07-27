加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：864,914,247
  • 关注人气：127,207
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

抱团白马杀跌何时会结束

(2021-07-27 15:12:01)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       大盘再收一阴，年线有效击穿，技术形态修复需要更长时间。两市涨停不到五十家，跌停近百家，赚钱效应减弱，短期操作风险加大。最终大盘收出放长阴，技术上还有下探空间。

      从盘口可以看出，做空的动能仍主要来自抱团白马杀跌，除此之外，前期炒作过高的锂电池、特斯拉、有机硅等板块开始构筑头部，白酒板块仍处于C浪杀跌初期，向下还有较大下跌空间。盘中做多的热点较凌乱，仍以中小成长为主。

       对于抱团白马何时杀跌结束，价投何时才可入场，这个问题投资者比较关心。综合来看，以下几点依据供大家参考：

      一是从空间上来讲，指数下跌到3150点一带；

      二是A50期货指数结束下降通道，这个指数走势同核心资金同步。

      三是到明年二月前后。

      四是再有七个交易左右会现阶段反弹节点。

     总的来看，仍维持白酒一类抱团股之前一年之内不碰，现在维持半年之内不碰的观点不变。与此同时，对于目前的调整 仍定性为阶段性的，对中小成长总体影响有限，在回避杀估值 和高价股补跌风险前提下，仍可继续关注底部新启动中小成长机会为主，对于指数短期波动不要看得太重。

      本周四前后应是风险最集中释放的节点，之后几个交易日探明的低点会有交易性反弹机会，但仍非中小成长补涨板块莫属。

      虽然大盘短线超预期下跌，但对于市场释放风险，加速风格切换有好处，只要大家之前围绕新主线布局，影响不大仍会赚钱也不难。但对于仍固守白马的投资者，在此提醒不要盲目乐观，应及时转向为好，否则短期内难有起色。

      急跌是短线性质，这一点要明确，那怕再跌也是如此，极限区间就是在3150点一带。对于大盘为何在近期突然下跌，其根本原因是抱团股步入无抵抗下跌阶段，大机构派发完毕后不护盘了。其次疫情影响，还有近期政策利空、外围主要是美联储货币政策预期影响等。这些利空，直接影响核心资产的价格和走势。而对于成长主线，不但影响不大，反而因为风格切换加速将迎来更长期的行情。对于白马板块未来如果跌透，仍象当年“喝酒吃醋”一样进行提示，到时再说。

      不要大跌就发慌，看清行情实质，分清风险和机会，淡定心态从容操作仍不难。是否如此，后市验证。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇下跌有利于加速风格切换
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有