大盘再收一阴，年线有效击穿，技术形态修复需要更长时间。两市涨停不到五十家，跌停近百家，赚钱效应减弱，短期操作风险加大。最终大盘收出放长阴，技术上还有下探空间。

从盘口可以看出，做空的动能仍主要来自抱团白马杀跌，除此之外，前期炒作过高的锂电池、特斯拉、有机硅等板块开始构筑头部，白酒板块仍处于C浪杀跌初期，向下还有较大下跌空间。盘中做多的热点较凌乱，仍以中小成长为主。

对于抱团白马何时杀跌结束，价投何时才可入场，这个问题投资者比较关心。综合来看，以下几点依据供大家参考：

一是从空间上来讲，指数下跌到3150点一带；

二是A50期货指数结束下降通道，这个指数走势同核心资金同步。

三是到明年二月前后。

四是再有七个交易左右会现阶段反弹节点。

总的来看，仍维持白酒一类抱团股之前一年之内不碰，现在维持半年之内不碰的观点不变。与此同时，对于目前的调整 仍定性为阶段性的，对中小成长总体影响有限，在回避杀估值 和高价股补跌风险前提下，仍可继续关注底部新启动中小成长机会为主，对于指数短期波动不要看得太重。

本周四前后应是风险最集中释放的节点，之后几个交易日探明的低点会有交易性反弹机会，但仍非中小成长补涨板块莫属。

虽然大盘短线超预期下跌，但对于市场释放风险，加速风格切换有好处，只要大家之前围绕新主线布局，影响不大仍会赚钱也不难。但对于仍固守白马的投资者，在此提醒不要盲目乐观，应及时转向为好，否则短期内难有起色。

急跌是短线性质，这一点要明确，那怕再跌也是如此，极限区间就是在3150点一带。对于大盘为何在近期突然下跌，其根本原因是抱团股步入无抵抗下跌阶段，大机构派发完毕后不护盘了。其次疫情影响，还有近期政策利空、外围主要是美联储货币政策预期影响等。这些利空，直接影响核心资产的价格和走势。而对于成长主线，不但影响不大，反而因为风格切换加速将迎来更长期的行情。对于白马板块未来如果跌透，仍象当年“喝酒吃醋”一样进行提示，到时再说。