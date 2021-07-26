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下跌有利于加速风格切换

(2021-07-26 15:06:33)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日大盘下跌有些超预期，盘中击穿3500点后一度杀到年线，后缓步上收，最终收出放量带长下影阴线。

       从盘口来看，两市上涨家数六十来家，跌停家数五十来家，分化较为明显。做空动能主要来自两大板块：一是抱团杀跌，白酒等前期涨幅过高板块，明显处于右肩破位杀跌，加速风险释放；二是教育板块，受政策利空影响，学科类培训遇到了实质利空。做多板块主线来自特高压、半导体、芯片、稀缺有色、智能电网和卫星导航等，总体仍是中小成长主线。

      今日下跌看似破位，其实杀跌仍不具有持续性。只要大家根据前期提示回避抱团股切入到中小成长主线，不但不会受到太大影响反而可能赚钱。市场仍是结构性的不变，目前仍要坚持成长策略，且今日调整有利于风格加速向新成长切换。而抱团板块即使是有反弹仍是诱多，总体调整时间仍将很长。价值投资逻辑应考虑到明年二月前后再参与白马为好，目前要坚定中长成长策略才是上策略。

       大盘今日踩到年线，明显超跌，技术上有超跌反弹修复要求，投资者应考虑上述逻辑及时调仓换股，跟上新主线为好。

      牛市急跌慢长属于正常，要有不怕短线急跌的淡定，更要有中长持股应对慢长的耐心，这才是赚钱的要点：中长期趋势向上仍不变。

      

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