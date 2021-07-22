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不要犹豫坚定捂股最赚钱…
年内最强主升会有哪些特点…
3500点一带支撑有效得到确认…
探明低点后底部将稳步抬高…
对短线反弹要保持耐心…
大盘再收一阳，量能有效放大，四连阳仍是新主升初期，未来运行年内最强周期不变。
当前市场，无论是大趋势还是主线，均更加清晰。市场经过长达几个月的整理蓄势，最终选择向上，符合预期。中小成长新主线继续强化，这样的市场只要跟上新主线，赚钱很容易。两市超百股涨停，市场仍远未变热，当前学会捂股最赚钱。
从今日盘口来看，无论芯片、半导、新材料的新兴行业代表，还是钢铁、化工强周期，政策受益相关板块，均表现出中长线持续性特征，市场有序的运行补涨板块路线也更加清晰。因此，坚持中小成长和补涨策略是有效的，且要继续坚持下去。
大盘年内强上涨周期应该以月计，理论上是可以长达五到七个月的，对此，投资者应有所准备，别把行情做的太小了：结构性行情也有大行情。
需要回避的是防御品种，白酒、医药这些之前说过多次，还有一些高价抱团主力仍有派发要求的股票应继续远离。
大盘突破3731点再创新高几成定局！
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