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年内最强主升会有哪些特点

(2021-07-21 15:04:17)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

      总是淡定理性，从不模棱两可。

      今日大盘高开上攻后强势整理蓄势，技术上属探明3500点一带支撑后转强性质，大盘有望步入年内最强主升，这是近期反复强调的观点。

      对于即将到来的年内主升，投资者应明确以下特点,从而操作上有的放矢，提高操作成功率和赚钱效率：

      一是拉升速度会较快，量价齐升上涨角度会相对张开，一般会从30度左右变成45-60度角左右。

      二是中小成长主线不变。

      三是大金融主导节奏。从盘口来看，大金融板块已经具备整体转强的条件，新主升主导创新高可期。创业板已再创新高了，主板之前受金融等权重白马压制会延后但不会制度创新高。

      四是交易机会将明显重多，趋势为王强者恒强。

      五是阳线将明显多于阴线，阴线出现较给，主升初期通常会多连阳，五或七连阳交不过分。

      六是低价优持补涨机会更好，次新股板块主要是调整半年以上的次新标的，会有爆发力。

      七是抱团标的杀估值暂告一段落。

      大趋势不变的情况下，市场阶段充分蓄势后持续走强是一种常态，而不是非理性性质。后市很多人会不适应连续上攻从而过早出局，其实很多个股捂住在主升加速中赚钱才是王道。

      好戏要开场了，绝大多数股都会有新主升中上涨，只不过上涨幅主不同，龙头和跟风区别罢了，因此，选对主线仍是赚钱关键。

      坚持大趋势并笑在最后，才是真正的剩者和胜者！

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