近期大盘走出了揉搓形态，昨天反转长阳，今日却再度收阴，这样的短线反复对投资者是心态是一种考验。对此，投资者应保持耐心，明确回调短线性质，中长期大趋势向上仍然不变。



从盘口来看，两市超五十只个股涨停，结构性机会仍然存在。做空的动能仍来自高价高估的抱团标的补跌，这种切换还需要一定的时间。对于这种盘面，操作上仍要以侧重捕捉结构性行情策略为主。今日盘口，换电板块启动，再加上新能源板块持续走强，呈现出细分主线特征，还有5G物联网板块，仍可保持关注。

从技术形态来看，大盘反复揉搓均线进一步聚拢，完全多头排列正在形成。下周大盘上收失地继续走强概率较大。如果继续走揉搓形态，可借机调仓继续向新热点切换。

大盘在此区间整理时间越长，未来上涨就会越猛 ，但这不是好事，还是慢牛攀升最为理想，蓄势日久再连续强攻易致行情过早结束。也许主力只要再做这一波，以金融尤其是银行板块全面持续走强为推手，完成本年度最快的上攻。