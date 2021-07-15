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多因素致大盘长阳反转

(2021-07-15 15:09:59)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    周二盘后本博给投资者进行分析，认为大盘近期出长阳概率在九成以上。结果昨天来了一根中阴，让本博这样的老手也有些发懵，一度怀疑自己是否看错了，这种怀疑很少有过。后来昨天盘后冷静分析后，认为大盘回调仍是短线调，大盘向下空间有限，之后有探明支撑低点上收的要求。

      今日大盘走出了预期走势，且强势超出预期，盘中反转收复3565点，不仅消除了破位杀跌的风险，而且及时修正短调空间，技术重归升势。大盘之所以如此，应是以下多因素共同作用的结果：

      一是明确昨天回调短线性质，不改中期大趋势，目前市场仍处于大慢牛格局之中。

      二是受益降准日利好。

      三是经济数据理想，上半年GDP增长12.7% ，且二季度近8% 的增长，的确很亮眼。

      四是核心资产阶段杀估值暂告一段落，有阶段超跌反弹要求。

      五是生命线和半年线技术支撑的结果。

      六是新主线及时启动的结果。

     综上所述，今日两市虽仍有分化，但由于上述多因素影响结果收反转长阳。今日收阳后，之前预期将步入强上涨周期不变，继续持股待，中小成长主线不变，且要关注受益基本复苏的顺周期标补涨机会，关注低价优质标的交易性机会为合理策略。

       一根大阳线，千军万马来相会。

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