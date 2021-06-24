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越近月底大盘越会走强

(2021-06-24 15:08:37)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

      大盘今日整理收星，仍是上涨中继性质。短线技术背离隐忧已经修复消除了，接下来就是更强上攻过程出现。从技术角度来看，大盘最大再整理两天，之后连续走强向上突破创新高走势就会出现。从这个角度来讲，大盘越临近越底越会走强。

       两市今日共有近80只个股涨停，跌停家数也较昨天有所增加达到近20家，但仍是局部小分化，不影响大盘继续向上。今日收星再整理蓄势两天左右后，大盘就有望再度向上凤尾开花。不仅是月末，整个七月份都处于本年度最强上涨周期。

      继续坚持中小成长主线操作策略仍是目前赚钱不二法门。

        

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