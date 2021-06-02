近期说的最多的是修复背离：上周大盘完成了日线级别背离修复后，周线背离也开始进行修复，今日回调属于修复周线背离性质。



从空间上来看，大盘五周线目前在3518点，下周有望上移至3550点一带，从目前形态来看，无实质利空大盘本周回踩到3618点实现完全背离修复概率不大，只能部分修复，在3600点一带窄幅震荡蓄势后向上突破为合理预期，因此，不要对修复背离回调有更大的预期。

操作上仍以借回调向中小成长标的切换为好，抱团股那些处于最后出逃的诱多股，一定要远离。新主线中的碳中和强者恒强但因涨幅总体过大只能持不能再追高了，其它的新主线热点就不一一说了。物联网尤其是车联网、新能源氢能、大健康、数字高清等板块有明确补涨要求，可保持关注。