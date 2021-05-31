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再创年内新高指日可待

(2021-05-31 15:04:36)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        很显然，之前对于目前A股的大趋势和主线的确立，均得到验证，相关分析请参看之前博文。

         今日大盘低开整理后上攻，成盘在3615点之上，不仅明确背离修复不改强势的结论，而且明确市场背离基本修复到位，之后将酝酿再度向上突破。在有效突破前高3731点之前，不排除了还有诱空回踩动作，但今日大盘收阳后，再踩下去已经很难了，投资者应考虑减少短线操作，转向捂股待涨为好。

      中小成长正是目前赚钱热点，这是本轮行情的主线，且如之前分析，正因为盘子较小，超跌再加上受益政策利好预期和经济基本恢复等逻辑，相关标的表现出超出很多人的强势。20CM涨停将成近期常态，直到突破3731点后才会有阶段回调，为更大的三浪三进行技术准备。真正的牛市，一定不是白酒和医药这些防御性强的标的主导，因此，投资者目上前转向仍来得及。对于抱团板块的阶段反弹，仍维持大多是为了派发的观点，少数科技主线标的除外。

       之前的碳中和、大健康、数字货币、医美和近期华为鸿蒙等板块，涨幅已经很大了，这些标的只要趋势完好继续持有就可以了，等待最佳出货时机，但不要再追进了。现在可关注有望成为未来新热点的板块，物联网相关标的投资者可适当关注，还会有更多的机会，后市注意捕捉。

       大盘再创年内新指日可待，至于是几天实现突破，不必去管它，重个股轻指数又是正当其时了！

      

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