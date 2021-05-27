今日大盘走势符合预期，正是“修复背离但不改强势”。



从盘口来看，全天市场总体保持强势。早盘回踩至周二阳线顶部后，就直接拉起，这是明显强攻形态。正因为如此，盘中只是局部修复背离，后市将有望边拉升连修复。从技术角度来看，由于市场处于主升最强阶段，且时间周期有望持续两个月以上，大盘在有效突破4000点，应是易涨难调，投资者应捂股待涨为好。

今日盘中一个最值得关注的信号是上午那一波急拉后急杀，这种走势出现释放相关信息如下：

一是套利盘尤其是通过ETF回转交易的大资金所为，但这种手法有利用资金优势操纵之嫌。

二是主力资金快速调仓换股的结果，这是主因。一方面对于高位抱团标的利用快速拉升快速派发；另一方面向新成长主线，主要是中小创和科创板龙头切换。之前给大家说过，本轮行情将是成长主导，这不是短期性质，而是会持续整个行情，而抱团股上涨总体诱多派发性质是不会变的，且很多抱团现在运行诱多反弹浪是最后逃命的机会。因此，今日盘口急拉后急杀，也正是抱团股里面的资金急于出逃的结果。

三是明确市场修复背离不改强势的结论。大盘近三天K线组合，是标准的强势攀升结构，”老鸭头“加|“空中加油”结构是很强的组合，阶段逼空才是常态。