加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：864,188,141
  • 关注人气：127,210
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

4000点之下大盘易涨难调

(2021-05-27 15:11:02)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        今日大盘走势符合预期，正是“修复背离但不改强势”。

       从盘口来看，全天市场总体保持强势。早盘回踩至周二阳线顶部后，就直接拉起，这是明显强攻形态。正因为如此，盘中只是局部修复背离，后市将有望边拉升连修复。从技术角度来看，由于市场处于主升最强阶段，且时间周期有望持续两个月以上，大盘在有效突破4000点，应是易涨难调，投资者应捂股待涨为好。

      今日盘中一个最值得关注的信号是上午那一波急拉后急杀，这种走势出现释放相关信息如下：

      一是套利盘尤其是通过ETF回转交易的大资金所为，但这种手法有利用资金优势操纵之嫌。

      二是主力资金快速调仓换股的结果，这是主因。一方面对于高位抱团标的利用快速拉升快速派发；另一方面向新成长主线，主要是中小创和科创板龙头切换。之前给大家说过，本轮行情将是成长主导，这不是短期性质，而是会持续整个行情，而抱团股上涨总体诱多派发性质是不会变的，且很多抱团现在运行诱多反弹浪是最后逃命的机会。因此，今日盘口急拉后急杀，也正是抱团股里面的资金急于出逃的结果。

       三是明确市场修复背离不改强势的结论。大盘近三天K线组合，是标准的强势攀升结构，”老鸭头“加|“空中加油”结构是很强的组合，阶段逼空才是常态。

       对于目前盘口，投资者应明确以上信息，要顺应大趋势不要意淫想当然试图改变趋势，以免被反复打脸。在主升阶段，学会捂股主线标的是赚钱的最有效策略。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇有修复背离要求但强势难改
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有