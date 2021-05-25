大盘经过长达二个月的回踩反弹反复整理后，正是走出“老鸭头”后空中加油结构，这是同市场高度吻合的预判。

今日放量长阳，是市场将步入阶段主升逼空的信号，那些从年初看空到3100点甚至是2500点的观点，均被证伪。实际即使是阶段整理，市场仍然呈现清晰的结构性，本博反复提示的新主线（碳中和、大健康、数字货币等）同抱团补跌同步存在，只要投资者理性操作，坚持以新主线为布局重点，就会大获成功，这才是刚开始。



大盘如此运行，实际上超出大多数人预期。这样的话就产生两种结果：一种是成功布局且选对主线，自然捂股待涨即可很主动；另一种是选错主线或者看空踏空的，就相对被 动了。对于后者，如何避免继续踏空未来行情是这些投资者考虑的重点，其合理策略如下仅供参考：

一是继续围绕新主线找机会，但不去追高涨幅过大标的，而是找新启动的，比如近期启动的鸿蒙主线相关标的，还有新能源汽车和无人驾驶等板块，均有补涨上车机会。

二是及时调仓到新主线。虽然是逼空，且权重白马再度上扬，但抱团这一波上涨即使其中的标的能翻倍也是诱多性质，这一点不会改变，反弹一定是为了派发。因此，要利用技术回踩继续向新主线切换是理性策略。

三是不可盲目追高，要利用技术短线拉升过急背离后的回踩修复上车。

四是要学会捂股。选对主线只要趋势完好，就要在主升阶段捂信，这是最赚钱策略。

五是一定要注重成长性和业绩驱动预期，可考虑潜伏未来基本面有望发生根本性好转的板块，耐尽中长线布局，比如受疫情影响的相关板块未来疫情转好，这些行业会有较强补涨要求。

六是可以寻平均收益策略为主。昨天给大家说的可都考虑介入大金融尤其是券商板块，事实证明会持续成功。还有ETF等，这种策略是避免踏空胡乱操作的合理选择之一，属中性策略。

综上所述，因行情处于启动初期，投资者应以寻补涨机会为主。对于已经成功布局新主线强者恒强标的投资者，持股待涨同时要保持耐心，明确趋势为王的道理，争取收益最大化。