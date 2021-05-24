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新主升将是成长主线主导

(2021-05-24 14:56:39)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

         大盘近期构筑“老鸭头”结构，技术上处于回落末期，之后正常走势将运行“空中加油”结构，向上开花。

      今日大盘收阳，两市近八十家涨停，十家跌停，收盘在3495点之上，转强信号明确。技术上仍维持月底前是上车新主线的机会，这个机会只能越来越少，后转向捂股即可。

      大盘大趋势向上基本明确，年内有望再创新高可期，预计后市3700点会很快拿下，本年度收盘在4500点之上应是保守估计，具体服从实盘，年初路线图预期不变。

      未来赚钱板块仍将是新主线，尤其是符合政策复苏推动逻辑和政策受益的板块，持续走强可期。对于的快团板块，虽然也有超跌反弹过程，但应是最后诱多性质，应继续回避，以够最后高位站岗。成长主线尤其是近期主升趋势确立的板块，仍处于启动初期的标的仍是上车机会。对于仍不会选股的投资者，可关注金融板块，尤其是券商，以实现获得平均收益避免踏空的目的。风险偏好高的，应侧重高贝塔高成长板块，以获取更好的收益。

      新主线将是成长主导，年内迭创新高预期仍不变。

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