大盘连阳上攻后及时回踩修复背离，这是正常走势，今日大盘基本完成了3500点突破有效性确认，蓄势仍属强势范畴，后市总体继续强势上攻不变。



在主升阶段，尤其是主升初期，类似今日这种技术性回踩，通常都是上车的机会。其实创业板和深成指都收阳创新高了，主板受权重压制失真，市场实际上仍是上攻状态。大盘后市在3450点如还有回踩，投资者应借机继续向新主线切换。如有反弹，则要借机派发诱多标的。

从盘口可以看出，正如当年反复强调的“科技成长+消费+券商”组合一样，近期反复强调的碳中和、大健康、数字货币、车联网等板块正是最佳主线组合，这个组合中长线性质。

大盘修复背离后，技术背驰进一步强化，后市有连续回踩至20天线一带再拉升和直接连续拉升两种选择。综合当前盘口来看，连续回踩概率不大，投资者应做好大盘连续强势创新高的准备。