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超百股涨停释放转强信号

(2021-05-10 15:06:58)
标签：

价值投资

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

十倍牛股

 分类： 实战交流

       今日两市有超百只个股涨停，这同指数低迷形成鲜明对比。为何如此多的个股涨停指数却没有强力表现，其真正的原因有三：

      一是走强的个股正补涨非垃圾系列，这些标的总体不属于权重系列，对指数贡献较小。以碳中和主线为例，除了钢铁以外，总体盘中都不是太大。

      二是抱团标的补跌压制 盘口。抱团股显现明显非抵抗下跌状态，且这一板块总体权重较大，压制指数。

      三是金融板块有意打压。这一板块是超级主力资金控制，近期盘口现明显打压信号。之所以如此，其目的只有一个为了后市行情进行充分准备。一方面掩盖资金向新主线补涨板块切换的意图；另一方面压制盘口不让行情过早启动，意在为大主力完成最后调仓作准备。

       这就是近期盘口为何早盘拉起下午下砸的原因所在：早盘吸货新主线从而拉升指数，抱团标的借机拉升为之后派发作准备，等杀跌差不多了，资金再度入场吸纳新主线标的。

      这种走势不会持续太多，因为从时间周期来看，近期连阴挖坑不会超七个交易日，在三、五和 七交易日均易现反转节点。今日大盘收出十字星，晨星概率较大，因此，投资者做好大盘向上填坑的准备。

      下蹲是为了更好突破，在本月十九日前完成向新主线切换是投资者当前操作重点。其实目前市场赚钱机会明显大于风险。就连抱团股也有超跌再诱多反弹的要求，更何况主线标的？百股涨停仍是刚开始，投资者应认清目前盘口实质，继续理性把握基于经济基本面恢复和政策受益预期逻辑操作，就可以很轻松获取更想收益了。

       是否如此，实盘说明一切！

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