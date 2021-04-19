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大盘阶段连续上攻不可避免…
大盘红周五预示下周红…
大盘银针探底释放重要信号…
目前大机会仍来自超跌补涨…
变盘节点临近等待探底回升…
上周提示大家周三将反转，如投资者能根据提示抄底，将是完美操作。仍是坚决果断在关键节点得出理性结论，这种判断在当时很不容易，但实战意义很大，这同模棱两可两边堵有本质区别。
今日大盘再度收阳，且收盘在3475点之上，技术上已经具备收复3500点条件，且从时间周期来看，大盘将有望步入阶段强势，连续向上填坑突破不可避免。
正如分析，抱团板块也开始整体反弹，但这一板块应借反弹减仓或调仓换股为好，不要对已经翻很多倍明显高估标的存有不切实际的幻想；与此同时，最大最多的机会仍来看补涨标的，那些在历史底部跌透基本面发生转折性变化的标的，中长线抄底机会不可错过。因此，后市这两条线虽然都是上涨，但性质不同操作策略也要不同。
大盘实际走势明确的之前调整的阶段性质，半年线以下正是诱空。由于调整充分，后市大盘走较长时间的慢牛单边概率较大：利空消化完毕想不涨都难。
年内迭创新高不会再有新低有望渐成现实。
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