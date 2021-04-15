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大盘银针探底释放重要信号

(2021-04-15 15:09:42)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

      事实一再证明，情绪悲观的时候，反而是较好的时机。心情大好卖股票，心情不爽就买一点，铁律。尤其是阶段调整末期，应学会利用市场回调择机潜伏看好标的，而不是总等大涨才去追高。

       昨日大盘反弹后，今日再度下杀，仍是正常确认过程，昨日大盘伴侣反转结构仍然有效，这就是今日大盘探底回升收出银针探底结构的意义所在。收盘在昨天低点之上，释放了市场将进一步转强信号。很显然目前大盘向下没有空间，只不过临近尾声还要最后消化杀白马和季报年报等结构风险罢了。与此同时，结构性机会仍然很多，风险和机会都很清晰，投资者操作方向很好选择。

        碳中和、车联网、强周期、电子货币等新热点，回调是上车机会，这同老主线出货品种反弹诱多是本质区别。操作上仍不必理会指数，继续从容捕捉机会，应考虑在本周五前完成最后布局转向捂股为好。

       大盘年线已经上移至3280点一带，大盘破掉3300点概率越来越小。明日关注大盘能否走强，如收出红周五，阶段回调就正式结束，大盘反转将进一步确立。

     

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