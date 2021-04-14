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大盘红周五预示下周红…
大盘银针探底释放重要信号…
目前大机会仍来自超跌补涨…
变盘节点临近等待探底回升…
本周大盘先抑则有望后扬…
今日大盘成功收阳，收盘在3411点之上，今日阳线同昨天阴线形成“伴侣”反转结构，为后市继续向上突破3450点和3500点形成阶段反转创造了条件。
大盘初期形成阶段”三重底“结构，实际上是慢行上升通道正在形成，目前通常下沿基本构筑成功，上沿等有效突破3500点后也构筑成功，并有望运行一段时间后形成角度更大的新通道。
从盘口来看，两市近八十只个股涨停，跌停仅十家。医美、碳中和、文旅以及钢铁等板块表现较好，总体属于补涨新主线性质。抱团板块由于连续调整，近期也有望运行超跌反弹。今日大盘虽然收阳，但没有收复3425点，说明目前市场观望情绪仍重，等后市形成实质突破，观望资金抬轿入场，大盘就会走得更强了。
后市大盘还有收复3450点和3500点两关要过，券商正在企稳，有助于起到风向标作用引导市场走强。操作上继续
侧重补涨板块寻机会，对于抱团板块仍以反弹派发为主，或少数轻仓参与，不要有过于乐观预期。
近期市场每天都要杀一只白马股，属于价值回归，因此，什么是基本面？就是基本都要吃面！是市场趋于理性的生动写照。
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