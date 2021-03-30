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四连阳释放稳步攀升信号…
静待大盘形成有效突破…
新行情操作别偏离新赛道…
调仓换股继续向新主线切换…
半年线以下都属于诱空…
底部在恐慌中形成，在犹豫中发展，在疯狂中结束，这是股市的真实写照。
近期大盘结束阶段探底后连续反弹，量能保持温和放大收四连阳，这是行情在投资者犹豫中稳步发展的信号。大盘四连阳且今日收盘在3450点之上，技术上下一主攻目标就是收复3500点，为阶段反转并确立稳步攀结构创造条件。近期量能之所以保持相对温和，主要是投资者观望情绪仍然较重，等实现有效突破反转就会明显放量了。
从盘口来看，碳中和新主线有所分化，这种分化带来的短调正是等调整到位后上车的机会。而抱团股也超跌反弹，但其性质仍是诱多不变，这些诱多品种不可因为反弹轻易追进，再套住就很难翻身了，因为诱多之后通常都是不计成本杀跌。总体来看，市场做空动能衰竭，做多动能正是凝聚，市场具备持续上行的条件。
无论是经济基本面、政策面还是地缘政治改善，都在整体利好股市，A股中长线牛市基础没变且更坚实了。操作上继续侧重新主线布局等待大盘有效突破，不失为当前明智之举。
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