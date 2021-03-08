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抱团补跌风险加速释放

(2021-03-08 15:09:10)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日大盘高开低走，且有效放量，最终收出长阴，技术破位但超跌明显。两市涨停个股近五十家，跌停近40家，结构分化较为明显。 

      市场下跌，仍是消化抱团过度板块补跌压力。在2月22日已经给大家分析过了，市场有一大机会和一个风险，目前机会和风险仍然不变：一是八股非垃圾标的补涨机会，别一个是抱团股的杀跌风险。尤其是后者，自本博上月22日明显预警风险后，腰斩的个股比比皆是，目前仍未跌到位，但今日快速下跌开始步入风险加速阶段，等快跌到位后才会慢慢企稳，但即使是再反弹也仍然不碰。

      大盘虽然今日收长阴，但向下空间仍然有限，下方支撑在3412点前期缺口附近，技术上仍以斑马线结构为主运行，今日超跌明天探底回升反弹仍是可以期待的。

       市场大主力资金正在加速调仓换股，这是目前市场震荡的实质，那些逆市走强的尤其是底部构筑成功的受益基本面转好的标的，则不必理会指数，继续调仓换股逢低切入为好。

      价值投机的“核心资产”变“恶心资产”，这是市场纠偏的结果，这不是坏事。在风险释放同时，只要手中不是抱团标的，反而很安全。技术大盘在半年线和年线一带是坑底无疑，超跌带来更多机会。

      对于今日这种超跌阴线不用过于担心，大盘向上总趋势仍然不变：大金融和强周期值得重点关注

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