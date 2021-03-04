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释放结构风险带来更多机会…
年内最佳赚钱阶段来临…
超跌后大面积反弹随后就到…
操作从简围绕新主线待涨…
下周主题机会有望全面开花…
别指望大盘会大跌。
今日大盘再次回调，回调的做空主导力量仍是来自于前期过度抱团标的。这些抱团品种，从估值
角度来讲，绝大多数都有腰斩的要求，但不会一路杀跌到位，而是边诱多边出货调整慢慢到位的。与此同时，市场风格切换成功后的新主线，尤其是八股中非垃圾基本面发生根本性变化，受益政策尤其是资本市场改革预期的标的，大盘越是回调机会越多。
从今日盘口可以看出，“核心资产”变成“恶心资产”同补涨机会迭现同步进行。从A50走势来看，做空是以斑马结构进行的，这就意味着调整是阶段性质，不具有持续性。技术上大盘在3450点一带有强支撑，越临近这一区间越要寻机会。
大盘今日收阴后，明日收星或再大面积反弹都是合理预期。而下周一仍收阳概率大盘，因此，从这个角度来讲，市场超跌决定着今日盘中低点和明天盘中低点均是博反弹机会。
不排除明日大盘直接收复今日失地，大盘向下空间有限，阶段调整释放风险是好事，“恶心资产”补跌到位之时，就是右侧交易机会出现之时。而现在，是左侧交易的黄金阶段，别人恐慌我大胆正当其时。
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